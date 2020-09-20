太平警分局日前分局禮堂舉辦「109年度義警中隊幹部訓練」，由義警中隊中隊長張慶陽等幹部計42人參加與會，課程內容有領導與溝通、住宅防竊、路口大執法及傳染病防治等，以增進義警弟兄們專業知識及協勤技能，提升團隊運作功能，幫助警方推行各項政令宣導及協勤工作，一同為轄區治安盡一分心力。

太平警分局日前晚間舉辦「109年度義警中隊幹部訓練」，警方特別安排分局幹部實施防詐騙、住宅防竊盜、交通路口大執法等宣導，並邀請太平區衛生所護理長蘇香如講解「嚴重特殊傳染性肺炎暨登革熱防疫知能」，授課內容豐富多元、氣氛熱絡。

此外，警方表示防詐騙及住宅竊盜部分，一直是警方宣導之重點，並透過各項案例宣導讓義警弟兄們能加深印象，隨即可提高警覺並分享親朋好友知道，另在「後疫情時代」防疫工作部分，蘇香如表示，現階段「防疫」及「治安」工作都是要落實在日常生活中，透過隨時提高警覺性，防患於未然，希望義警弟兄們能當起防疫及治安的種子教官，並向外推展。

太平警分局表示，協勤民力是最接近警察的工作夥伴，也是警力的向外延伸，透過不斷的進修，提升相關法令知能、執勤技能，共同維護地方治安工作，正所謂「警力有限，民力無窮」，警民互動才是維護治安最有效的動力。

(中時 )