長髮美妹信義區當街遭「洩糞」 警已掌握黑衣男追緝

台北市邱姓女子19日晚間10時許，於信義區松壽路的威秀廣場獨坐石椅，突遭1名黑衣男子手持裝有糞便穢物的水桶，朝其頭部潑灑後逃離現場。信義分局獲報後，旋即派員前往現場，經調閱監視器影像，已掌握特定犯嫌及逃逸路線，將積極查緝涉案男子到案，依社維法、公然侮辱等罪嫌偵辦。

女子鬧區遭潑糞，畫面被網友拍下上傳臉書社群，引發議論。網友直呼，「太過糞了！」並說現場慘不忍睹，隔著螢幕，都彷彿能聞到穢物的惡臭，心疼被害女子，也認為，不論有何深仇大恨，都不該用這種方式「洩糞」。

外傳可能是該女子家人因債務與人結仇，成為被報復的對象；但也不排除是感情糾紛所致。女子起初態度低調，向警方表示不願提告，似有難言之隱，但警方仍積極調閱監視器，已掌握黑衣男追查中。

信義分局則發出新聞稿嚴正呼籲，絕不容許違法脫序行為影響社會秩序、挑戰警方執法決心。並呼籲民眾，如遇有糾紛應循正當程序調解處置，勿以不正手段私行報復，傷人自誤。該分局亦將持續加強防制、嚴處轄內各類不法脫序情事，以維護轄區治安平穩。

(中時 )