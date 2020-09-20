昨（19）日周台中東海商圈發生嚴重氣爆，釀4死1傷悲劇，這起火警發生在清晨，疑似仍在熟睡中，來不及逃生。其中一名死者吳姓房東的女兒對此，則痛斥救援太慢，她表示母親喊了個一多小時，都沒人理她，為什麼第一時間沒向她們家灑水？而吳姓妻也指出，消防車第一時間並未朝她家灑水，不然她老公也不會因此命喪火窟。

這起事件發生於19日的清晨，台中龍井區新興路一間民宅突然發生氣爆，爆炸威力相當驚人，火焰從出租大樓衝到對巷的透天厝民宅延燒多戶，死者包含陳男一家三口，及一名73歲吳姓房東，而當時住在對面的鄰居聽聞爆炸聲後，不斷聽見有女人及小孩在呼喊救命，但隨著時間愈來愈長，聲音就愈來愈小。

消防員接獲通報後抵達現場發現，民宅內4桶瓦斯均不在廚房及陽台，其中2桶在屋內陳男的遺體旁，瓦斯還呈現開啟的狀態；一桶則放置於其他樓層，而另一桶則是在地下室被找到，除此之外，消防員還發現，在3樓樓梯間發現一個幾乎被溶化的打火機，因此「不排除人為因素釀禍」，但詳細原因仍待調查釐清。

吳姓死者女兒得知母親喪命，難掩情緒激動，她悲痛的表示「救災實在太慢，因母親喊了一個多小時，消防隊都沒有理她，為什麼第一時間不給我們家灑水？為什麼一個小時後才給我們家滅火？」而事後台中市場盧秀燕到場時，吳妻哽咽地說道「消防車真的來得太少了，都沒有朝我們家噴水，不然我丈夫也不會命喪火海。」

台中地檢署檢察官陳振義昨下午抵台中市生命禮儀管理處東海館相驗，隨後並到火場勘查釐清案情。台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，起火點及起火原因仍需待火調鑑識報告釐清，初步判定吳姓老翁為燒灼傷意外死亡；陳家3口因遺體碳化嚴重，已採血送驗。

(中時新聞網)