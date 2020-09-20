鋒面今天通過台灣加上東北風增強，北北基桃宜一早發布大雨特報，北部、東部留意短時大雨或豪雨，中南部炎熱午後留意雷雨，中央氣象局表示，周四（24日）另一鋒面通過及東北風增強，周五、週六（25日、26日）東北風影響，北部、宜蘭氣溫下降，北部、東半部又有局部短暫陣雨。

氣象局表示，鋒面影響今天北部、宜花地區要注意有局部大雨或短時豪雨，中南部地午後山區有局部大雨發生，各地低溫約25度較舒適。周一、周二（21日、22日）東北風影響，東半部有短暫雨，其他地區為多雲到晴，南部、山區午後雷雨，北部周一也有些局部短暫雨。周三（23日）東北風減弱，各地多雲到晴，午後有雷雨。

氣象局表示，周四（24日）另一鋒面通過以及東北風增強，周五、周六（25日、26日）東北風影響，北部、宜蘭氣溫稍下降，北部、東半部又是局部短暫陣雨的天氣，其他地區多雲，午後雷雨，氣溫部分，北部高溫跌破30度，溫度約29至23度，已經開始有秋天的感覺。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」也指出，明天至周三(21至23日)全台白天舒適至微熱、早晚因有冷空氣及一部分「輻射冷卻」的貢獻，明顯偏涼。周四(24日)另一波鋒面南下，天氣再變，轉雨再轉涼，周五、六(25、26日)鋒面遠離，迎風面偶有局部短暫雨的機率、南部山區午後也有雷雨。

(中時新聞網)