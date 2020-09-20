湖人球星詹姆斯(LeBron James)對於今年的MVP選票不滿，除了屈居第2名，自認只拿16張第一名選票太少了，「我很不高興。」另一頭的新人王票選，灰熊控衛莫蘭特(Ja Morant)也對於有人「跑票」感到不解，他20日推文諷刺那位籃球作家：「謝謝你啊，我只想知道為什麼。」

退休明星後衛拜倫戴維斯(Baron Davis)推文批評現行的投票制度：「我們得換個方法來票選這些獎項，讓得主都能實至名歸。那些投票的媒體與作家，大概只有10%的人真正打過籃球。」戴維斯嘲笑這些投票者都不夠專業。

莫蘭特跑掉的那一票是投給了鵜鶘狀元錫安威廉森(Zion Williamson)，威廉森是受到大家喜愛與媒體追捧的新星，表現也很傑出，但他畢竟因傷只上陣19場，這樣也能拿到第一名選票？

詹姆斯的情況，有人比喻為麥可喬丹在1997年MVP票選輸給了卡爾馬龍。然而大部分媒體仍支持獲獎者「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)。湖人即使沒有詹姆斯，也還有猛將安東尼戴維斯(Anthony Davis)坐鎮，公鹿的二號人物米德頓(Khris Middleton)雖然優秀但無法與戴維斯相比。再說這是例行賽MVP，公鹿戰績確實勝過湖人，獲得85張第一名選票並非不合理。

(中時新聞網)