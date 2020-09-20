前高雄市長韓國瑜政治路下一步，眾人都在猜測可能選台北市長或是桃園市長。對此，有媒體在台北街頭訪問天龍國國民，是否贊成韓國瑜再出來選，許多市民直言不贊成，而贊成的市民竟有一半是抱著看好戲的態度。

韓國瑜遭到罷免後，外界都在推測韓國瑜下一步動向應該仍是劍指六都，不是選桃園市長就是台北市長，但台北市最大變數是同黨立委蔣萬安。

對此，《風傳媒》在台北街頭詢問市民要是韓國瑜再出來參選的看法，得到的答案大部分都是不贊同。有年輕的市民直接吐槽不要畢業證書上面有韓國瑜的印章。更多年輕市民坦言，韓國瑜很會說大話，只會賺大錢，但是很多政策都沒有了解很透徹。有的市民直言韓國瑜說話不算話，無法投下去。

較年長的市民則直言，台灣的民意還是不喜歡韓國瑜出來，而且韓國瑜當初本來局勢大好，結果操之過急，導致現在這樣的情況，還是先沉澱一下比較好。

但這次街頭訪問結果，還是有4個台北市民願意韓國瑜出來選，然而其中2位市民認為，要出來參選可以啊，因為這是韓的權利，但是他們票不會投給韓國瑜。剩下2位市民則是認為還是可以投投看，其中一位表示，感覺韓國瑜在高雄有做事的樣子。

(中時新聞網)