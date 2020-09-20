元大金控與元大文教基金會周末特別於台中國家歌劇院舉辦「元大幸福日」，因應防疫，今年將動輒4百人以上的大型活動，調整為百人以內的規模，並增加洗手教學，透過活動傳授美學教育與餐廳禮儀，並送上「量身打造」的「幸福大禮包」，在開學期間帶給孩子正確的防疫知識與幸福的心靈饗宴。

元大文教基金會表示，本次活動安排餐飲禮儀與美食享用，對孩子而言是很難得的人生經驗，期待大家都能擁有最美麗的回憶；另外，基金會也為每位孩子準備幸福大禮包，內容包括個人專屬的衣服與鞋子，希望他們穿著新衣、新鞋開心上學，在新的學期可以更加投入學業，努力用功學習。

「元大幸福日」從2012年開辦至今，規模由原本每年一場擴大至每年三場，並於北、中、南巡迴舉辦，今年因為疫情影響調整為小型場次，但是元大志工的熱情卻從未減少，被元大志工笑稱「比演唱會票還難搶」的志工名額，今年依舊秒殺，本次共有29位元大志工一同參與，其中不乏首次參加、或自掏腰包遠從台北與高雄搭車前往，更有同仁自活動在台中舉辦的6年期間，每年都擔當志工，「每次看到孩子們的笑容，就讓我覺得當志工很有意義」，他表示，當志工不辛苦，得到的是付出的快樂，充分展現元大人無私奉獻的精神。9年來累計1435人次元大同仁投身「元大幸福日」服務行列，台中場則連續6年有508人次志工加入。

本次邀請來自新竹、南投與彰化等縣市2個課輔單位-財團法人博幼社會福利基金會與環宇國際文化教育基金會，共60位偏鄉孩子參加幸福日，活動極富教育意義，例如「日系水彩手作」課程，旨在建立孩子對美的感知，讓他們自由揮灑創意，享受創作的樂趣；「用餐禮儀」則帶他們認識社交禮儀、珍惜食物與尊重他人，藉此啟發孩子心智正向發展，提升學習能力。

(中時 )