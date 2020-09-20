氣質女神高圓圓與老公趙又廷在去年5月20日象徵我愛你的日子，喜迎女兒出生，升格當媽的高圓圓，產後狀態極佳，舉手投足像極了少女，而近日路網就瘋傳一組野生高圓圓的無P照，只見她對著鏡頭回眸一笑，高圓圓超氣質、狂噴少女感，實在太美了。

禮服的收腰和膨袖設計，讓高圓圓的小蠻腰和一雙纖細手臂全都露。（圖／取材自高圓圓工作室微博）

產後復出的高圓圓人氣依舊紅不讓，高圓圓昨（19日）身穿一襲平口、露肩的白色貼身洋裝，出席上海的品牌活動及現身直播，禮服的收腰和膨袖設計，讓高圓圓的小蠻腰和一雙纖細手臂全都露，少女好身材超不科學。

同時，陸網還流傳一組高圓圓的無P照，照片中，高圓圓對著鏡頭回眸一笑，女神超氣質、狂噴少女感，畫面和顏值都超美，高圓圓的一雙大眼睛和五官依舊動人，她的產後顏值依舊精緻，一點都不像是剛生完孩子。

高圓圓當媽後依舊是氣質女神一枚。（圖／本報系資料照片）

積極復出的高圓圓，日前也作客網紅直播，升格當媽的她依舊是氣質女神一枚，俏麗程度不輸少女，而當高圓圓被網紅薇婭驚呼「妳好瘦喔，真的好瘦」時，高圓圓則露笑謙虛說，是最近要開始「營業」了（產後復出的意思），也讓外界見識到，高圓圓了復出狂瘦，堅強意志讓人佩服。

(中時新聞網)