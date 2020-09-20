appreciate you 🤝 i’m not gonna do too much , ima let everybody else do dat . i just wanna know why lol 🤔👂🏽 — Ja Morant (@JaMorant) September 19, 2020

隨著NBA正式公開今年所有媒體記者投票內容，自然引發越來越多的糾紛，就連拿下99張第1名選票當上年度年秀的灰熊後衛莫蘭特也不例外，因為莫蘭特相當不爽自己只差1張第1名選票就可全票當選年度新秀，如今也找到這名「兇手」了。

本季場均17.8分、7.3助攻與3.9籃板的莫蘭特，獲選本季年度新秀毫無懸念，畢竟他帶領灰熊差點闖進季後賽，可惜在附加賽不敵拓荒者遭到淘汰，當他獲知自己只差1張第1名選票就可全票當選曾說，「感謝他的這個動作激勵了我！」

結果這個唯一沒有投給莫蘭特的記者名字曝光了，那就是《芝加哥太陽時報》記者喬考雷，莫蘭特20日特地在推特標註了這名記者，且寫，「非常感謝你，我不會對你做什麼的，也讓其他人這樣做，我只想知道為何你不投給我，哈哈！」

只能說莫蘭特真的太不容易滿足了，畢竟他都拿下本季年度新秀獎項了，還要刻意去找出這名唯一沒投給他第1名選票的記者，假如喬考雷沒有公開回應，未來兩人在場邊遇上了，想必相當尷尬，不過這也是記者投票必須面對的「風險」。

(中時 )