被稱為「貴婦團」團長、前總統陳水扁妻子吳淑珍的友人種村碧君涉提供發票，幫助扁珍詐領國務機要費542萬多元，高院判刑4年，案件上訴最高法院審理中。由於她的境管將在本月底屆滿，高院裁定再限制出境、出海8個月。種村碧君因案遭境管已逾14年。

具有日本國籍的種村碧君，原名「李碧君」、「李淑雅」，是杏林新生製藥、瀛得投資公司負責人，當年檢方偵辦國務機要費案時，她為掩飾吳淑珍犯行，虛構祕密外交工作人員「甲君」，涉嫌偽證罪，事後她因自白獲緩起訴。

種村碧君涉及國務機要費弊案，是因其旅居澳洲的堂妹李慧芬爆料，她住君悅飯店的發票，被堂姐拿去給吳淑珍報繳國務機要費，高檢署查黑中心事後依貪汙罪嫌，起訴吳淑珍，之後成立的特偵組，也因本案循線查出扁家四大案。

北檢經6年偵辦後，2015年起訴種村碧君，2017年一審依貪汙罪判刑4年。今年6月高院仍判刑4年，現由最高法院審理中。去年高院審理時，種村碧君律師指她從2006年8月4日限制出境起迄今已逾13年，請求解除境管，但高院駁回。

由於高院今年1月16日對種村碧君境管，期限至9月27日止，最高法院函請高院處理，雖然種村碧君律師指稱她身體狀況不佳，需24小時照顧，無法出國，無繼續境管必要，但高院仍裁定自9月28日起再對她限制出境、出海8月。

(中時 )