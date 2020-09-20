朝日電視台女主播弘中綾香現年29歲，2013年主持《Music Station》受到關注，5年後卸下主持棒，因為臉蛋甜美、形象健康，曾在公信榜「最喜愛女主播排行榜」中奪冠，不料，她最近被挖出多張與男子親密合影，無疑影響到端莊的形象。

根據日本媒體報導，弘中綾香最近打算離開事務所、回歸自由身發展，卻被公開多張學生時代的舊照，只見她和多位男性親密貼臉、摟腰，表情看起來十分享受當下，與平常檯面上的清純形象差異甚大。

弘中綾香被挖出昔日與多男的親暱合影。（圖／截圖推特）

不只如此，一名自稱是弘中綾香的大學同學爆料，她2009年出席一場大型的豪華派對，起初對氣氛不太適應，不過進入狀況後，很快地就和派對中的男生們玩在一起，勾脖、摸頭、擁抱等來者不拒，並且在活動結束後，馬上和其中一名男子交往，戀情維持不久就告吹，不過弘中綾香很快又搭上另一名運動型男子，感情史相當豐富，當時被許多同學熱烈討論。

弘中綾香2013年以大學畢業生身分進入朝日電視台，因為長相與氣質神似女子偶像團體AKB48成員之一的島崎遙香，被稱為「朝日電視台的Paruru」，列為重點培訓的新人之一，除了主播的本業，她也客串過《TEAM -警視廳特別犯罪搜查本部》的女警官一角，演技還獲得主角小澤征悅的稱讚，這次被抖出親密照，相當傷害原本的甜美形象。

(中時新聞網)