國民黨立委謝衣鳳。（圖／取自謝衣鳳臉書）

總統蔡英文日前拍板宣布，明年起開放瘦肉精美豬及30月齡以上美牛進口，引發輿論反彈。而行政院長蘇貞昌18日針對美豬開放進口議題赴立院專案報告，但有立委反應，行政院專案報告當天早上8點半才送到委員辦公室，僅12頁，引發民眾黨、時代力量黨團不滿。針對美豬牛進口議題延燒，國民黨立委謝衣鳳則在臉書說，民調顯示近7成民眾反對開放進口美豬，並轟政府「不只是突襲立法院，突襲全體在野黨立委，更是突襲台灣民眾。」

謝衣鳳在臉書提到，根據9月15-17日最新民調，第一、不贊成含瘦肉精美豬進口是多數民眾的共識！有69%反對開放進口，更有72%擔心食安問題；第二、雖然政府保證進口美豬不會壓縮台灣豬肉的銷售，但有高達67.6%的民眾不相信。就像過去我們認為台灣雞比較好吃，不怕進口雞肉，過去國產雞市占率七成，但是雞肉進口以後，目前國產雞也僅剩四成市占。

謝衣鳳直言，第三、有58%的民眾認為不能容許任何瘦肉精殘留，其中女性，40歲以上民眾更高達62%以上；第四、對於開放含瘦肉精美豬進口來換取台美貿易協定，也有65%民眾不認同，尤以年輕族群的20-29歲，高達有72%不認同。

這篇貼文曝光後，有網友則說，「應該不贊成的更多吧？」、「立委拜託把好關別讓美豬入台」、「有錢人吃不到毒牛，吃好穿好用好」。

(中時新聞網)