網友留言。（圖／翻攝自批踢踢論壇）

衛福部長陳時中為美國豬、牛開放進口政策護航，爆出一系列「幹話」。其中「以前限制30個月以下美牛但那些牛都長大了，現在可以變成開放30個月齡以上的牛隻」一語，更引發軒然大波，成各界嘲諷笑柄。綠營支持者痛批：「別再丟民進黨的臉了！」認為陳的種種失言，已影響民進黨執政公信。

陳時中日前表示，針對狂牛症風險，「以前限制30個月以下美牛但那些牛都長大了，現在可以變成開放30個月齡以上的牛隻。」被外界解讀，言下之意是指過去那些30個月齡以下的美牛，以前小時候沒有得病，所以長大了也不會得病，遭批是「幹話中的幹話」。

18日市政質詢，台北市議員徐巧芯質詢台北市市長柯文哲，除聚焦《學校衛生法》和《食品安全法》草案逕付二讀，被民進黨封殺台北市的相應對策，以及台北市稽查能力是否足夠等問題，徐也請柯就醫學專業，評論衛福部長陳時中「30月以上的牛已經長大了」之說是否合理？柯聞此話，立刻大笑不已，甚至為了「止笑」還不斷捏自己肚子，嘆氣直呼：「沒有啦！」要陳還是「科學問題科學解決」，不要去強力護航，少講話「惦惦著好」（台語），。

針對陳時中此番論述，網友直言：「別再丟民進黨的臉了！」其他網友也紛紛回應：「DPP年輕時反美豬、牛，長大時美豬、牛好吃」、「好好個牙醫為了未來啥無邏輯幹話都說得出口」、「因果不對吧，是得病的牛活不到長大、「真假！有影片嗎？感覺不像專業的人說的，啊是阿中喔？不意外」、「狂牛症又不是只有年輕牛會有 多的是老牛突然發病」、「小孩沒阿資海默症，所以長大也不會有」、「時中是喜劇藝人吧？」

(中時新聞網)