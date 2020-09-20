18日蘇貞昌到議場備詢，國民黨扛出豬道具抗議。（趙雙傑攝）

國民黨立委為抗議進口美豬、美牛，搬出「豬隊友」道具，外型相當逼真，一出場就引發不少關注。其實過去只要國民黨抗議瘦肉精豬議題，就可以看見「豬隊友」出場。據了解，這次亮相的豬道具，1隻要價3萬元。

立法院18日開議，國民黨立委在議場開門前高喊口號，反對美豬牛進口，並登記送交提案，要求蔡英文總統赴立院國情報告有關美豬牛政策，並為進口一事，要蔡英文與蘇貞昌向全民道歉，會議開始後，藍委也紛紛舉牌抗議，並舉「豬」抗議，大喊反萊豬、蔡英文來報告」。

在抗議過程中，國民黨搬出的「豬隊友」引發不少討論，綜合媒體報導，國民黨中央訂做了2隻豬道具，1隻黑色、1隻白色，2隻要價6萬元。

2016年時任行政院長林全赴立院報告時，國民黨也曾搬出道具豬，當時《中天》報導，製作商是一家經營20年以上的老字號道具店，為讓道具更逼真，業者還到網路上搜尋美豬相關圖片，耗費3天趕工，製作出150公分長、60公分寬，重達10公斤的豬道具。

(中時新聞網)