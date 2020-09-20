工運人士李明彥2018年涉嫌闖入台北市勞動局長辦公室，用鋼筋打傷當時的局長賴香伶，高院今年3月判李拘役58天，但李在高院宣判日前1天，又因到北市府陳情未果，憤而用酒瓶砸牆壁，被依社維法裁罰2000元。李不服提抗告，指抗爭是為「合法抗暴」，但遭台北地院駁回，李裁罰2000元確定。

李明彥為勞工權益，多次向北市府陳情，抗議舉動日益激烈，李曾在前台北市勞動局長賴香伶臉書留言揚言殺害台北市長柯文哲被判刑2月，得易科罰金定讞。

2018年10月31日下午，李持鋼筋闖進勞動局長辦公室，打傷前局長賴香伶，賴送醫縫了11針，台北地院依傷害罪判刑3月，得易科罰金9萬元。今年3月24日，高院改判李拘役58天，並以李已羈押58天，折抵後李不必服刑。

但李在高院宣判日前1天，3月23日傍晚5時許，跑到市府11樓，欲找市長柯文哲陳情未果，便於中央南區使用手機直播叫囂喧鬧，並將身上的1瓶紅標米酒，摔向布告欄下方牆壁，表達不滿，經駐衛警蒐證後，警方認為李行為已涉犯社維法的「藉端滋擾公共場所」，將李送辦。

法官認為，李僅因陳情未果即叫囂喧鬧，向牆壁丟擲玻璃酒瓶，其行為已踰越社會大眾所容許之合理範圍，不受憲法言論自由保障，裁罰2000元。

李不服，提起抗告，指他屢次揭弊，至今仍被司法吞在肚子裡，當日曾遭駐衛警直接按頭下去撞地板，抗爭是為合法抗暴。但台北地院認為李抗告無理由，依法駁回，李被裁罰2000元確定。

(中時 )