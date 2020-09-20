中信兄弟在洲際主場迎戰樂天桃猿（Rakuten Monkeys）3連戰，前2戰1勝1敗，今（20）日第3戰推出雷艾斯先發，今年第2次登板，爭取個人的中職首勝，桃猿隊則由對戰黃衫軍最有心得的卡本特掛帥。

雷艾斯一軍戰績0勝0敗、自責分率2.25，8月起先於二軍調整，表現漸入佳境，初登板對味全龍投1.1局掉7分，第2戰與樂天二軍交手4局、失3分；接著再戰味全龍，繳出6局失3分的優質先發內容，並奪得二軍首場勝投。

9月10日雷艾斯在一軍首度亮相，對樂天先發4局，僅被林立、朱育賢兩名左打各擊出1支安打、失1分；投出4次三振，無四壞球，壓制力不錯。本周再度先發，對手同樣是樂天。

卡本特戰績7勝5敗、自責分率3.93，排名聯盟第3、奪三振123次排第4，成績亮眼。7月曾遭遇低潮，單月戰績2勝1敗還不錯，自責分率卻高達8.38。進入8月終於回穩，且延續到9月，7戰投出6場優質先發，近況穩定。

卡本特本季與中信兄弟交手相當有心得，6先發、1後援戰績3勝2敗，共投45.2局被擊出47支安打，其中僅挨了張志豪1發全壘打，投出13次四壞、43次三振，對戰自責分率2.17為所有對戰數據最低。

(中時 )