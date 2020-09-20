在東區冠軍賽G2賽後搶先爆料「綠衫軍」塞爾提克休息室內爆發激烈爭吵的《波士頓環球報》記者華許本，20日再次爆出整個內訌細節，原來是史馬特在休息室內拚命責怪每個隊友執行力太差，造成傑倫布朗相當不爽，甚至氣到把桌子整個掀翻！

根據華許本收到線報，史馬特當時指責隊友只會比手畫腳，完全缺乏執行力，更不肯在場上付出努力，眼見他不斷大吼大叫，傑倫布朗跳出來要他冷靜，強調輸球是全隊責任，可惜史馬特根本聽不進去，場面也變成這兩大主力的激動對峙。

有趣的是，當時塞爾提克休息室外的媒體雖聽到爭吵聲，卻不太清楚到底發生什麼事，竟有1名塞爾提克助理教練刻意打開休息室的門，讓站在外面的媒體與聯盟官員聽到爭吵內容，雖不知道這名助教用意是好是壞，卻讓狀況更加複雜。

為了化解這次越鬧越大的內訌，塞爾提克總教練史蒂文斯當天深夜就找來肯巴沃克、史馬特、傑倫布朗與塔圖等人密談，甚至隔天雖未官方練球，塞爾提克仍組織自發性訓練，肯巴沃克也安排史馬特與布朗進行電話溝通，總算化解雙方歧見。

(中時 )