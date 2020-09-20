北北基升級豪雨 北部5縣市豪大雨特報。(氣象局)

(09：53更新)一早鋒面影響，北台灣雨勢有越下越大的趨勢，氣象局發布臺北、新北、基隆3縣市豪雨特報，以及桃園市、宜蘭縣大雨特報，提醒今天新北市及臺北市有局部大雨或豪雨發生，基隆北海岸及桃園市、宜蘭縣地區有局部大雨，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水，山區小心坍方及落石。

水利署針對新北市汐止區發布亦即淹水警戒，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。

氣象局表示，今天鋒面通過及東北風增強，北部及東半部有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、北部及宜花地區需注意有局部大雨或短時豪雨發生的機率，而中南部地區為多雲有午後短暫雷陣雨的天氣，山區並有局部大雨發生的機率，外出活動記得要攜帶雨具；溫度方面，北部、東半部高溫約30至32度，氣溫稍降，中南部高溫約34度，中午前後仍較炎熱，各地低溫約25度較舒適

此外，臺灣西南部、恆春半島、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及金門、澎湖有長浪發生的機率；中部以北沿海、空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有８至９級強陣風，海上作業或活動請注意安全。

(中時新聞網)