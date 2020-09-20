衛福部長陳時中13日接受專訪時，主持人謝金河談及小時候喜歡吃豬睪丸炸麻油，陳時中當時笑回，「難怪你現在腦筋很好，體力又讚」，這番話卻遭台北市長柯文哲認為失言，並酸「他（陳時中）是唸哪個醫學院的？」陳時中則稱功效是長輩說的「民俗講法」，至於是否失言，陳回應「那就是我的長輩失言？」前國民黨立委孫大千則認為，衛福部針對誇大療效的藥品廣告做出開罰和糾正，部長卻帶頭違法，衛福部要不要處理一下？他也感嘆，同樣是民間偏方，當前高雄市長韓國瑜提出「鵝蛋說」，遭批判的體無完膚，陳提「豬睪丸說」，大家怎麼都變啞巴了？

柯文哲日前赴議會進行施政報告和質詢，台北市議員徐巧芯問及，柯文哲曾經當過醫生，如何看待陳時中對豬睪丸的說法？是否會推薦給台北市民食用？柯文哲對此回應，「他唸哪個醫學院的？」柯認為，陳時中這席話應該是失言，把它當作玩笑話就好了。

對於柯文哲這番說法，陳時中回應表示，吃豬睪丸變聰明是一種「民俗的講法」，像他這種年紀的人，小時候都常聽長輩這樣說。至於是否為失言？陳時中則說「那就是我的長輩失言？大概不會吧！」

對此，孫大千在臉書直言，失言誠懇道歉就好，有必要這樣硬拗嗎？孫認為，具有醫學背景的衛福部長公開提出「豬睪丸說」，原本就相當突兀，也極不恰當，這是否代表衛福部為豬睪丸的功效背書呢？衛福部每天針對誇大療效的藥品廣告做出開罰和糾正，部長卻帶頭違法，衛福部要不要處理一下？此外，孫大千認為，一時不小心失言，不是什麼大不了的事，但甩鍋給長輩，實在沒有這樣的必要，「這是一位有擔當的政治人物應該做的事嗎？」

孫大千也感嘆表示，同樣是民間偏方，當前高雄市長韓國瑜提出「鵝蛋說」的時候，遭撻伐圍剿，批判的體無完膚；當陳時中提出「豬睪丸說」的時候，怎麼大家都變成啞巴？

8月14日，高雄市長補選選前之夜，前高雄市長韓國瑜替國民黨候選人李眉蓁站台，自爆曾推薦李眉蓁「吃鵝蛋」助孕，當時曾引發熱烈討論。

(中時新聞網)