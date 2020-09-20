台中市就業服務處「職涯攻略卡」種子教師。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

中市首推職涯攻略卡進擊活動，講師帶領青年探索興趣及職業。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

勞動部青年就業狀況調查，43.6％青年初次就業遭遇的困難以「經歷不足」、「不知道自己適合做哪方面工作」為多數，台中市政府勞工局首推研發台中市「職涯攻略卡」，以時下最夯的「類桌遊」方式，運用團體牌卡遊戲，幫助青年找出興趣和職涯方向，目前已與東海大學、國立台灣體育運動大學、修平科技大學合作，廣受青年好評。

勞工局長吳威志說，市府先前推出青年「就業金安薪」獎助方案，自108年以來有千名青年受益，今年更進一步推出「職涯攻略卡」，邀集中正大學勞工關係學系、嘉義大學輔導諮商學系、雲林科技大學學生輔導中心教授共同研發，以「探索職涯」為中心，結合John Holland職業興趣理論，將六大類型人格特質融入「職涯攻略卡」設計理念，先透過「興趣卡」讓青年瞭解自身性格和興趣走向，再進一步以「職業卡」建構未來的職業選擇及方向。

台中市就業服務處代理處長許淑玲指出，為研發「職涯攻略卡」，市府先前與東海大學、國立台灣體育運動大學、修平科技大學等校合作進行需求普查，研發設計6種角色任務卡，有擅長運用多媒體的資訊通、精打細算的精算師、愛好閱讀的吟遊詩人等，並以小團體競賽方式，讓學生蒐集相符的興趣卡來兌換圖版上的職業卡，在遊戲中學習、瞭解自我優勢及需要提升何種技能，以具備未來職場競爭力。

許淑玲說，今年勞工局的「青年職涯品牌行銷研習營」活動，已運用「職涯攻略卡」帶領青年用桌遊方式，玩出自己的興趣並找出理想職業，參與營隊活動的周同學、葛同學均表示，第一次嘗試到桌遊也可以探索和認識許多不同興趣及職業，感覺很有趣又可以瞭解自己。

就業服務處表示，勞工局未來將進一步與台中市大專院校合作辦理青年職涯牌卡攻略校園活動，若各校或民眾有意參加台中市「職涯攻略卡，玩出興趣」行列，可洽詢台中市就業服務處豐原就業服務站04-25271812、沙鹿就業服務站04-26624191預約受理。

(中時 )