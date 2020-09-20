中友時尚藝廊9月中旬邀請書法家蔡篤釗展出「墨之間-蔡篤釗經典再現書藝個展」，展出包括《泥金長卷篆書千字文》等系列作品。（馮惠宜攝）

中友時尚藝廊舉辦「墨之間-蔡篤釗經典再現書藝個展」開幕茶會，邀請了許多藝術界名人出席，前立委顏寬恆、台中市文化局副局長曾能汀特別撥空出席，並與蔡篤釗與中友百貨執董張光貝合影。（馮惠宜攝）

在眾人都沉迷於智慧型手機的時代，「寫字」已經成了少數時候使用的工具，能寫出一手好字更是難中之難！中友時尚藝廊9月中旬邀請書法家蔡篤釗展出「墨之間-蔡篤釗經典再現書藝個展」，展出30餘件精彩作品，其中以《泥金長卷篆書千字文》、《心經》、《老子道德經》等系列作品吸引眾多逛街民眾佇足觀賞，尤其是5400多字的《老子道德經五千言》博得眾多觀賞者的讚嘆！

蔡篤釗說：「在接獲中友時尚藝廊的邀約時接到一個艱難的任務，就是要完成一幅5400多字的老子道德經，為了這幅道德經我整整閉關三個月，後來用了6天的時間書寫完成，書寫過程需要完全的專注力，一個字都不能寫錯，一個筆劃寫錯就要整幅重來，很感謝中友藝廊給我這個任務，讓我能靜下心來完成這幅道德經。」

另外，現場也展出長達10米的《泥金長卷篆書千字文》，蔡篤釗說：「泥金字體比一般的墨水難度更高，這幅10米長的千字文寫了4天半的時間，我的老師說我都不睡覺一直在寫字，沒錯！我確實都不睡覺！」

蔡篤釗老師畢業於市立大甲高中美工科雕塑組及明道大學中文系，深厚的美工底子讓他除了書法之外，畫工也是一流，現場多幅複合式創作全部都出自他本人，包括心經上的觀音像都是蔡老師自己畫的，在寫12生肖時也融合了10種字體跟畫作，創作出獨一無二的作品。

「墨之間-蔡篤釗經典再現書藝個展」自即日起展出到10月26日於中友百貨A棟12F時尚藝廊展出，蔡篤釗特別捐出一幅《心經》做公益義賣，目前已經售出，售出金額30000元整將全數捐贈「財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會」，現場多幅作品已蒙藏家收藏。

(中時 )