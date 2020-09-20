旅遊界知名專業領隊「自由哥」，不但擁有YouTube跟粉絲專頁，經常跟粉絲分享各地景點美食，同時，他也提供量身訂製旅程的服務，常幫綜藝節目規劃旅遊行程，被封為「藝人御用領隊」，18日驚爆倒臥家中浴室猝死，享年41歲。

「藝人御用領隊」自由哥在旅遊業界相當有名，經常接明星、製作單位的case，不時在粉絲團分享跟明星的開心合照，也與KID(林柏昇)交情很好，還以兄弟相稱，沒想到繼小鬼之後，自由哥也以類似的方式離開人世，讓人措手不及。

自由哥才哀悼小鬼死訊不到2天，換自己遇上死劫，據《中視》報導，自由哥獨居於新北五股，前天(9/18)接近凌晨1點左右，警方曾接獲報案求救，據蘆洲偵查隊向媒體報告，當時警方按地址到現場後，按電鈴無回應，打電話給自由哥及他的房東也沒有接，故持續按電鈴、聯繫，還找管委會幫忙，時間長達1小時，3點左右又到場查看，仍沒有回應，直到10點其家屬報案，才破門進入，發現自由哥倒臥浴室，已無呼吸心跳。

警方接獲報案雖趕赴自由哥家門，但因無法判定屋內有人需協助，因此撤回，再接到報案破門進入，死者已回天乏術，被質疑錯失救援機會，事後友人也出面表示，可能是自由哥自己打了電話報警求救的，嘆：「該走還是會走，極限到了，只能這樣講」，而目前自由哥的死因，尚待檢警勘驗釐清。

藝人旅遊團"御用領隊 驟逝家中如"小鬼翻版

(中時新聞網)