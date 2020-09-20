靜宜EMBA校友會理事長交接，薪火相傳，為社會注入正能量！（陳世宗攝）

靜宜EMBA校友傑出的表現受各界肯定，校友會的運作、對社會的貢獻亦受好評，成為靜宜推動國際化、實踐社會責任，及跨域合作的重要平台。（陳世宗攝）

靜宜大學EMBA校友會辦理第六、七屆理事長交接，來自全國逾200位校友及扶輪社、青商會等各社團代表共襄盛舉。（陳世宗攝）

靜宜大學校長唐傳義感謝校友及師生優異的表現，讓靜宜在全國各項評比中，屢創佳績，常位居全國之冠，並獲教育部及國內重要媒體等評比高度肯定。（陳世宗攝）

靜宜大學EMBA校友會辦理第六、七屆理事長交接，理事長顏貴森將棒子交接給新任理事長顏貽永，來自全國逾200位校友及扶輪社、青商會等各社團代表共襄盛舉。校長唐傳義說，靜宜EMBA校友傑出的表現受各界肯定；校友會的運作、對社會貢獻亦受好評，成為靜宜推動國際化、實踐社會責任及跨域合作的重要平台。

唐傳義感謝校友及師生優異的表現，讓靜宜在全國各項評比中，屢創佳績，尤其「國際化」成果常位居全國之冠，並獲教育部及國內重要媒體等評比高度肯定。未來在新任理事長的帶領下，必能凝聚校友向心力，讓靜宜EMBA校友會開創新局。

靜宜EMBA執行長王友民說，看到每位校友為相關活動的付出及奉獻，很感動！未來在新任理事長帶領下，必能新舊傳承，為社會注入正能量。

第六屆理事長顏貴森經營「瑞順普洱老茶行」，和夫人沈宜玲及兒女4人皆為EMBA校友，全家攜手投身校友服務相關活動。顏貴森表示，兩年前受師長和學長姐的鼓勵，接任EMBA校友會理事長，期間致力校友服務、搭起師長和校友聯繫的橋梁；也積極發展社團活動，舉辦多次大型賽事，並捐助獎學金，協助大學部清寒學生安心就學。

付出必有福報，學習很多、受益更多！顏貴森感謝創會理事長蔡陽明、榮譽理事長江哲明等人的經驗傳承及助力；尤其第六屆校友會理監事的協助，在之前疫情嚴峻期間，校友會仍可順利運行。期盼未來校友會薪火相傳，也歡迎社會各領域菁英加入靜宜大家庭。

新任靜宜EMBA校友會理事長顏貽永表示，感謝歷任理事長及團隊成員的付出，讓校友會發光發熱！未來將積極設立平台，增進校友互動、各社團活動分享；也能連結生活與商務的合作，並積極促進各校EMBA校友會的聯誼。

(中時 )