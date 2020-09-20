前台南市安定區李姓區長，因今年4月酒駕肇事，被拔官降調民政局專員，還被台南市府移送懲戒法院究責，雖然李男辯稱他是下班與里長討論鄰里改善事宜，僅喝了一碗麻油雞湯，肇事後也賠償對方獲和解，已經檢方不起訴確定，請求輕判。但懲戒法院認為李酒駕違反公務員服務法，判決降1級改敘。

判決指出，李男今年4月6日晚間6時42分許，酒後駕車沿永康區中山南路由西往東行駛至568巷口右轉時，不慎撞及同向直行的機車，致黃姓女騎士受傷。警方因李酒測值0.16毫克超標，將李男送辦，李事後獲檢方不起訴確定。

事後台南市府以李男酒駕造成他人身體受傷，損害政府機關信譽，違失事證明確，情節重大，將他拔官降調民政局專員，並移送懲戒法院究責。

李辯稱，當天他下班至鄭姓里長住處，與里長等地方人士討論福安宮周邊設施改善事宜，里長烹煮一鍋麻油雞，請在場人士享用，他因盛情難卻，遂喝下一碗雞湯，肇事後已與對方達成調解，並經檢察官不起訴處分確定。李強調將謹記教訓，日後絕不酒駕，請求免予懲戒。

但懲戒法院認為，李身為區長，罔顧道路交通安全規則，酒駕造成他人身體受傷，違反公務員服務法，審酌他已與對方和解賠償，判決降1級改敘。

(中時 )