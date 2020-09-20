2022台北市長選舉，最新民調指出，國民黨立委蔣萬安支持度勝過衛福部長陳時中，但有媒體在台北街頭的民調所做的結果跌破眼鏡，陳時中的支持度竟然小贏蔣萬安。

《ETtoday新聞雲》9月初民調顯示，如果台北市長選戰是在一對一情形下，蔣萬安以43.7％的支持度勝過陳時中的支持度39.1％，兩人差距4.6個百分點。但若藍綠白橘四黨都提名，蔣萬安以37.4%的支持度領先陳時中的35.1%、黃珊珊的10.7%和黃國昌的5.5%。

不過，《風傳媒》在台北街頭所做的街頭民調，結果跌破大家想像，陳時中的支持度竟然小贏蔣萬安。大多市民認為陳時中在防疫的表現有目共睹，願意將台北市長的票投給陳時中。但是陳時中不是沒有隱憂，許多市民認為現階段，陳時中還是要先做好防疫的工作，不希望綠營拿陳時中來操作政治或是選舉議題。更有市民認為，比起台北市長，陳時中可能當中央官員有更多的發揮。

這份民調結果還有令人感到意外一點的是，支持蔣萬安參選台北市長的年輕市民也非常多。有年輕人認為，蔣萬安年輕，形象好，知道什麼該說，什麼不該說；還有一位年輕人直言，他是支持民進黨的，但是他會投給蔣萬安，希望蔣可以做得很好。

(中時新聞網)