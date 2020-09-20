國內9月1日起交通大執法，警察紛紛在各大路口附近加強取締「不停車、禮讓行人」的違規汽機車，日前一名網友分享他被好心小弟弟害了的經過，當時小弟弟看到原po車子要右轉而揮手禮讓，原po就感激地加快速度通過，結果下一秒換警察跟他招手，吃了2000元罰單。

小弟弟停在斑馬線上，揮手示意駕駛先右轉，(翻攝自youtube)

原po在臉書《爆廢公社》貼出影片，表示當時是小弟弟停在馬路上不走，揮揮手示意原po先過去，當下原po不疑有他，踩了油門加速通過，但下秒路邊的警察就現身，也向著他揮揮手去旁邊停車，告訴原po已經違規了，讓他當場呆住：「不是，是他叫我過啊」，警察回他：「但你還是要讓啊」，原po只好摸摸鼻子，吞了這張2000元罰單，也透過他的慘痛經歷告訴大眾，「當行人示意讓你先行的時候，千萬不要走啊」。

對此，網友們紛紛留言：「小朋友傑出的一手」、「被小弟弟給套路了XD」、「行人覆蓋了一張陷阱卡，結束了這一局」、「我覺得，反正就是敵不動我不動，我才不要拿錢包開玩笑」。

但也有人疑惑，為何前車反而沒被攔？有經驗的網友則回答，「沒被攔不代表不會被罰，都有攝影機在錄，警判定當場無法攔截的情況，就得以回派出所後用錄影畫面逕舉」，一樣逃不過罰單。

(中時新聞網)