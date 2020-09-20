藝人小鬼黃鴻升16日驚傳猝逝，被父親發現時，身體已呈現僵硬，享壽36歲，震驚演藝圈。小鬼2年前加入綜藝節目，使他的事業再創高峰，而該節目過去連續2年都入圍金鐘獎，而今年未入圍，讓他曾坦言確實有遺憾。

小鬼黃鴻升2018年加入《綜藝玩很大》，這是他在辭去《娛樂百分百》後，再度重拾主持棒，過去曾憑藉著該節目入圍「益智及實境節目主持人獎」，無奈卻與金鐘獎擦身而過，而今年該節目成為入圍遺珠，他曾坦言心裡有些遺憾，如今猝逝，與他一同主持的吳宗憲悲痛表示，「小鬼離開前，都還沒拿到一座金鐘獎，我還承諾過他，明年帶他一起上台。」

由於小鬼猝逝，事發突然，許多人對於他的殞落感到相當不捨及痛心，現在更傳出屆金鐘獎典禮上，小鬼將以另一種方式現身。據了解，今年的電視金鐘獎頒獎典禮上，將安排一段追思小鬼的橋段，讓小鬼能以另一個形式參與典禮，一方面則是讓大家能夠一同緬懷小鬼在世時，對演藝事業的努力及付出。

小鬼黃鴻升的靈堂於昨（19）日起，為期3日，開放粉絲及親友弔唁，演藝界不少好友都紛紛還送他最後一程，而與他過去一同主持的藝人羅志祥，也在昨日深夜悄悄到場。兩人2006年因主持《娛樂百分百》結為好友，卻在2007年傳出心結，兩人的情誼隨著小鬼退出娛百主持棒，兩人也因此不相往來。豈知，再次見面卻是如此的場景，這也令羅志祥感觸良多，更在IG限時動態寫下：「我來看你了，跟你說了很多話，希望你能聽到，一路好走。」

(中時新聞網)