「小鬼」黃鴻升本月16號不幸在家中猝逝，享年36歲，生前女友峮峮、以及好友楊丞琳、KID、坤達等人昨（19日）都到靈堂致意，昔日好友「小豬」羅志祥也在深夜曬出現身小鬼靈堂照，不過陸網卻也瘋傳羅志祥穿黑衣、戴黑口罩現身小鬼靈堂的高清照，但其實是2018年的舊照，卻如此遭移花接木，讓網友看完都超生氣。

羅志祥IG限時動態全文。（圖／取材自羅志祥Instagram）

小鬼與羅志祥因主持《娛樂百分百》而結為好友，不過兄弟倆5年前在節目中，因爆出小鬼曾在廁所說喜歡小豬的女生很膚淺，導致兄弟情一度轉淡，如今小鬼卻猝逝，羅志祥深夜則在IG限時動態曬出小鬼靈堂照，並發文：「我來看你了，跟你說了很多話，希望你能聽到，一路好走」。

羅志祥低調悼念小鬼，不過陸網卻瘋傳一組羅志祥現身黃鴻升靈堂照，並寫下：「#羅志祥現身黃鴻升靈堂#久未露面的羅志祥今天一身黑衣臉戴黑色口罩現身黃鴻升靈堂，送別好兄弟最後一程。」

陸網瘋傳羅志祥現身小鬼靈堂照，不過這其實是羅志祥2018年出席知名經紀人陳鎮川母親告別式的照片。（圖／取材自魚樂小玩家微博）

但這其實是舊照，是羅志祥2018年出席知名經紀人陳鎮川母親告別式的照片，真相曝光後，讓網友痛批太冷血「營銷號閉嘴吧，死者為大，別再拿這個搞新聞了」、「你們這些人能不能尊重別人」、「不會良心不安嗎」。

(中時新聞網)