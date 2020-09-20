就算陣中頭號球星杜蘭特到現在還沒幫籃網打過1場球，新上任的籃網總教練納許，卻已經提前做出大膽調度，那就是充分發揮杜蘭特的全能身手與機動性，納許將在下個球季不給習慣打小前鋒的杜蘭特固定位置，而是場上5個位置都打。

納許如此大膽發想，無疑來自湖人球星「小皇帝」詹姆斯身上，畢竟詹皇本季幾乎從1號打到5號位置，「杜蘭特擁有驚人高度，能在場上任何位置造成對手的對位麻煩，我相信他絕對可以打場上所有位置，所以我打算讓他打5個位置。」

但杜蘭特並不是詹姆斯，也沒具有詹皇那麼強壯的身體對抗能力，杜蘭特更從去年夏天總冠軍賽阿基里斯腱撕裂重傷之後，已經很久沒有上場比賽過了，如果納許真的讓他一歸隊就打場上5個位置，想必習慣打小前鋒的杜蘭特很難接受。

或許納許膽敢如此放話的主因，在於他不僅在場上跟杜蘭特打過球，私底下也是關係不錯的朋友，納許曾在杜蘭特加盟勇士期間擔任球隊顧問，不管場上或場外都給杜蘭特不少建議，接著就看納許能否真正說服杜蘭特，也讓籃網打法更多元。

(中時 )