國立空中大學昨天舉行108學年畢業典禮，其中台北中心學生張志剛，現年50歲，他從1992年進入空大就讀，28年期間唸完空中大學大學部六個學系及專科部五個科系，可說完讀空大所有系科，取得六個學士學位及五個副學士學位，讀書毅力驚人。

空大今年總計有1929位同學畢業（大學部1,618人，專科部311人），其中70歲以上年長好學畢業生有23人（今年年紀最長者為84歲，最年輕21歲，相差63歲。顯現空大是個全民大學），夫妻、手足、親子等親屬同時畢業計16人、重度身心障礙自強學生6人、原住民畢業生計74人、新住民畢業生29人、第三學位以上畢業12人。

其中張志剛在空大讀了28年，求知求學毅力驚人，堪稱最忠貞的空中大學的鐵粉，終身學習的典範。另外，資深演藝人員夏玲玲也是今年的人文系畢業生，今年畢業也順利考取淡江大學中文系研究所。還有，台東中心包世晶、盧琴華是首對同時畢業的原住民夫妻，畢業於公行系。

空大校長陳松柏校長指出，年初新冠肺炎疫情來勢洶洶，帶來翻天覆地的挑戰，影響社會各行各業及各個層面至深且鉅。為防止疫情的傳染擴散，減少人際間的接觸，傳統的實體教學已漸漸被遠距教學、網路教學所取代，一夕間，全國各大學都變成了空中大學。

陳松柏表示，遠距教學儼然已成為教育的主流，雖然各大學都在做遠距教學，但不是每個大學都可以做得一樣好。在上半年各大專院校延後開學及限制境外學生來台之際，國立空中大學是全國唯一不受疫情影響照常開學上課的大學。

陳松柏說，空大的招生不需要花錢買廣告，都是藉由校友口碑的免費宣傳，全國國民不分男女老少、紛紛來唸空大，空大的學生數也從5年前的1.1萬人，每年10％的成長到現在將近1.6萬人。

(中時 )