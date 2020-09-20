今年四月二十一日，台灣期貨交易史上首度出現「負值」的報價價格，不僅許多投資人損失慘重，甚至有人因無力償還大筆保證金，連房屋都被假扣押，小輕原油自救會的成員控訴，當天行情波動大，期貨商除了沒有掌握狀況，系統上也沒有做及時的更新，顯示不出負值，因此根本無法平倉。

民眾黨立委蔡壁如表示，這件事可以拆成兩部分討論，第一是期貨商的疏失，「芝加哥期貨交易所確實有公告，這屬於應注意而未注意，絕對是有問題的」，其次是金管會「動作太慢」，以美國為例，美國在一個月內就完成所有○元以下的賠償，「但台灣光是『查核』，就花了四個月，其實一拖再拖，每一天投資人繼續生活在地獄之中，怎麼還會對台灣的期貨市場有信心？」

八月一八日，蔡壁如辦公室也舉辦了「釐清小輕原油負值事件爭議暨落實金融消費者保護」公聽會，以保障投資人的權益，但在公聽會當天，自救會的成員要求「團體評議」，卻遭到金管會處處設限，不僅要求一定要同一家期貨商，且要超過二十人以上才能團體評議，這也讓蔡壁如忍不住質疑，金管會以每個投資人狀況不同，建議採取個人評議為由，堅持不下修團體評議的門檻，「很難相信他們真的有誠意要解決問題。」

蔡壁如表示，金管會不是第一線接觸市場的人員，很難要求他預料到會有負值的情形，「從事前的角度來看，金管會在督導上並沒有太大問題，但這不代表金管會在事後補救上有完全盡到心力；金管會在處理投資人申訴時，花了整整四個多月才把查核結果公布，行政效率明顯不彰外，更應該依照《金保法》主動發動團體評議，這樣被動的等待投資人求償、上法院，大家都不樂見。」

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(中時新聞網)