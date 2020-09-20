底特律老虎總教練賈登海爾(Ron Gardenhire)20日因健康問題宣布提前退休，他今年10月才會滿63歲，他的合約原本到今年為止，例行賽也只剩1星期，但他還是要先離開了。賈登海爾曾罹癌，本月初因胃病錯過兩場比賽，他對球隊總管表示「擔心自己的健康」，剩餘比賽將由首席教練麥克連頓(Lloyd McClendon)接手完成。

擔任球隊教練的壓力很大，本來就容易傷害胃部，賈登海爾說；「當我在明尼蘇達(客場對戰雙城)歷經食物中毒、胃部問題以及壓力，我告訴艾維拉我現在必須離開。」艾維拉(Al Avila)是球隊總管，他中午前往賈登海爾的辦公室聊天，賈登海爾才突然向他提起退休的事。

「這是個苦澀的一日，我感謝過去16季所遇到的無數球員與教練，感謝老虎與雙城給我機會領導他們的球隊。即使我卸下職務，未來幾年我也會持續關注老虎。」「我知道重建很辛苦，我們這3年陣容不比其他球隊，但我們非常努力做到最好。」

賈登海爾前13季執教雙城(2002-14)，累積1068勝1039敗，是罕見在單一球隊取得千勝的總教練(史上僅25人)。2017年他被老虎雇用，主要任務是帶領球隊熬過重建期，這3季132勝241敗，「我必須以自己的健康為重。」他年輕時是紐約大都會的內野手。

(中時新聞網)