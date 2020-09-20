前總統陳水扁（左二）出席故前總統李登輝追思告別會。（圖／摘自總統府flickr）

昨（19）日舉行前總統李登輝告別追思會，許多政壇人士都到場致意，前總統陳水扁也親赴會場，和總統蔡英文多年後再同框。對此，陳水扁認為，或許是上帝的旨意吧。

陳水扁今日在臉書「陳水扁新勇哥物語」表示，美國故總統老布希生前遺願，要在他人生最後一次的政壇發揮影響力，推動政治大和解，2018年12月5日老布希國葬日，果真促成昔日政敵，和黨內心存芥蒂的前後任5位總統，在華府國家大教堂政治大和解，他們是民主黨的卡特、柯林頓、歐巴馬和共和黨的小布希、川普。

2005年4月8日，故教宗若望保祿二世喪禮彌撒，不僅促成天主教、基督教國家與伊斯蘭世界的宗教大和解，也讓阿扁成為建交70年來，第一位踏上教廷的台灣總統。

陳水扁說，美國5人代表團，小布希邀請前總統老布希與柯林頓一起參加，喪禮彌撒坐在阿扁旁邊的巴西總統魯拉夫婦，更邀請分屬不同政黨，甚至是政治對手的3位前總統共同與會。

「李前總統沒說的，卻由蔡總統幫他做到了。」陳水扁表示，多年來不同框的蔡總統和阿扁，終於為了追思告別台灣民主之父而在一起，「或許是上帝的旨意吧？！」

(中時新聞網)