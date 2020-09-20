大台中國際展覽館於9月18日至21日舉辦「2020台中烏日旅遊展」，台中市政府法制局及觀光旅遊局日前派員至現場瞭解業者銷售情況，發現有2家業者販售住宿券，不當限制消費者禮券使用日期；另有業者以「訂購單」販售住宿商品，消保官已當場命業者改善，呼籲消費者選購前宜三思。

法制局李善植說，為維護消費者權益，市府消保官與觀旅局稽查員至旅展會場，查核業者販售禮券是否依相關定型化契約規定，提供自銷售日起1年以上的履約保證，開展兩日抽查數家業者均尚符合規定；惟有2家業者販售住宿券，有不當限制消費者於連續假日、特殊節日使用禮券的情形，消保官已當場命業者改善。

李善植表示，業者所販售的住宿訂購單，應符合「個別旅客訂房定型化契約應記載及不得記載事項」規定，載明入住日期，但此類訂購單不是禮券，依法不用提供履約保證，一旦業者停歇業，消費者恐求償無門。

李善植提醒，消費者在購買住宿禮券前，應先確認業者販售的是禮券還是訂購單，若是禮券應載明履約保證內容；住宿訂購單則應指定入住日期，並載明旅客解約時的退費基準。

法制局強調，「商品(服務)禮券定型化契約應記載及不得記載事項」新規將於110年1月1日上路，整合現行17種禮券定型化契約規定，更便利業者及消費者使用，除完善業者應提供履約保證機制外；另增訂「退還禮券機制」，明定禮券應記載消費者要求退還禮券程序與返還金額，以及業者得收取手續費條件與上限。民眾如有任何消費疑義，可撥打消費者服務專線1950洽詢。

(中時 )