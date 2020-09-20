狄鶯兒子孫安佐日前遭士林地檢署依製造手槍未遂罪嫌起訴，13日狄鶯開直播替兒抱不平，喝茫後更對著鏡頭直接點名孫鵬5年前的緋聞女友，「休想要搶我老公」。而本刊也在7日街頭捕捉到狄鶯、孫鵬外出到銀行辦事，一時心急竟將車子違停紅線，下車後夫妻倆更是神情凝重，看起來心事重重。

狄鶯等待孫鵬時趁空到超商繳費，口罩卻遮不住愁容。（圖／攝影組）

9月7日下午1點半，本刊在捷運葫洲站前巧遇狄鶯座車，車內除了狄鶯夫婦，隱約看出還有2位友人同行。坐在駕駛座的孫鵬為了進入附近的富邦銀行辦事，竟貪圖一時方便紅線違規停車，接著他獨自下車快步進入銀行2樓，臉上雖然戴著口罩，卻藏不住深鎖的眉頭；沒一會，身穿暗色系的狄鶯手拎LV名牌包下車，走進超商掏出包裡同款名牌皮夾繳費，全程一發一語，整個人處於低氣壓狀態，繳完款狄鶯默默走回車上等候，而孫鵬似乎是怕違規被罰，辦完事火速從銀行跑回車上，開車長揚而去。

孫鵬辦完事小跑步回車上。（圖／攝影組）

狄鶯、孫鵬兒子孫安佐在美涉及恐攻和非法持有彈藥遭逮捕被關押240天，遣返回台搖身一變成為YouTuber，近日卻被士林地檢署依製造槍械未遂罪嫌起訴，最高恐被關10年以上，這也讓狄鶯一家人難以接受，她更透過直播痛訴因兒子被起訴哭整天，「沒想到在自己的家鄉還是不平安」，心疼大呼：「「誰都不要搶走我兒子！」但她強調孫安佐很堅強，自己也不會弱掉，「既然已經走司法程序，相信老天爺會給我公道跟公平。」

(中時新聞網)