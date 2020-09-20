政府在未與外界提前充分溝通之下，就宣布開放含瘦肉精的美國豬肉進口，引發外界反彈聲浪，行政院長蘇貞昌18日赴立法院進行美豬牛專案報告及質詢時，國民黨立委洪孟楷質詢時端出台灣豬肉與美國豬肉，要求當場試吃辨別何者是美國豬，蘇則回應是來立法院答詢，不是來吃東西。而影片曝光後，前韓團隊、新聞局長鄭照新則大讚，「洪孟楷不愧是新生代超級戰將。」

洪孟楷質詢時，特別端出兩盤豬肉，請蘇貞昌當場試吃後分辨哪盤是美國豬。可是蘇貞昌回應，自己是依據憲法來立法院答詢，而不是來吃東西，詢答一度中斷。之後洪孟楷直言，兩盤豬用白開水燙的豬肉蘇貞昌都分不出來，未來用加工、麻辣等方式料理的豬肉， 台灣人怎麼分辨是哪國豬肉？蘇貞昌回稱政府會從海關與源頭管理把關，衛福部長陳時中也說所以要標示。

針對洪孟楷的質詢，鄭照新在臉書寫下，「洪孟楷不愧是新生代超級戰將，問得政治老江湖蘇貞昌院長 也啞口無言！」他也質疑，「如果連美豬台豬放在眼前，自己都無法分辨，吃不出來看不出來聞不出來，蘇貞昌院長您如何能在一問三不知的情況下，和全國民眾保證你的開放決定是對的？」

另外，針對蘇貞昌率相關部會首長列席報告美豬、美牛進口議題並備詢。對此，前高雄市新聞局長王淺秋在臉書寫下，「今天小週末，個人對立法院的報告『沒有期待』，還是來讀本好書吧」。

(中時新聞網)