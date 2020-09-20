台中驚傳一名劉姓男房客，不顧女物業管理員哭喊「肚子裡還有寶寶」，狂刺她10多刀，逃逸一天後於19日投案，向警方供稱耳朵聽到聲音喊「殺她」；警方依殺人未遂罪將劉嫌移送，檢方認為他涉犯5年以上重罪，有逃亡之虞，向台中地院申請羈押獲准。

這起駭人聽聞的兇殺案發生在18日上午近10點，懷孕5周的詹姓物管，接獲公司通知，前往台中路一處出租公寓查看浴室漏水，詹女走進浴室未發現漏水，未料26歲劉男竟拿利剪往她背、頸、肩部猛刺，現場血跡斑斑，相當駭人，詹女被刺驚惶尖叫，向劉嫌哭喊哀求「肚子裡還有寶寶，拜託放過我！」，劉嫌因此逃離現場。

詹女哀嚎聲驚動隔壁住戶，鄰居馬上報警，警察到場後將倒臥血泊中的詹女送醫急救，經整夜觀察與治療，已轉出加護病房，詹女跟胎兒都沒有生命危險。

案發後，警方根據手機定位，掌握劉嫌與鄭姓女友出沒在沙鹿，隨即布下警網追緝。19日上午11時許，劉嫌自知難逃法網，與女友現身沙鹿派出所，表示「我殺了人，來投案」。警方確認身分後即逮捕，並通知發生地轄區第三警分局偵辦。

據三立新聞報導，劉嫌向警方供稱：「耳朵聽到有聲音要殺她，就殺了！」，劉嫌平時以打工維生，生活過得並不如意，情緒起伏壓力大，該戶也是他的鄭姓女友承租，詹姓女物業管理員只認識鄭女，並不認識劉男。

警方訊後依殺人未遂罪將劉嫌移送台中地檢署，檢方認為劉男涉犯5年以上重罪，有逃亡之虞，向台中地院申請羈押，法官漏夜審理，裁定羈押。

(中時新聞網)