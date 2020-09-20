good to see this guy back on the court 😏 pic.twitter.com/pI7LHhHk92 — Boston Celtics (@celtics) September 20, 2020

就算即將迎接自己第1個兒子的誕生，剛在東區冠軍賽G3宣告傷癒復出的塞爾提克帥哥射手海沃德，卻已決定與球隊拚到最後一刻才走，根據《Yahoo Sports》記者凱斯20日爆料，海沃德將不會因為兒子出生，再次離開奧蘭多隔離園區。

其實海沃德的這個決定相當難得，因為他已經有了3個女兒，自然很想在愛妻身邊迎接首個兒子出生，如今隨著愛妻預產期越來越近，可是塞爾提克在東區冠軍賽戰況更加吃緊，才讓海沃德決定這次傷癒復出之後，要跟球隊拚到最後關頭。

本季場均17.5分、6.7籃板及4.1助攻的海沃德，是在8月18日今年季後賽首輪G1，不小心造成右腳踝三級扭傷，讓他至少需要休息4周時間，他也趁機離開奧蘭多隔離園區接受治療，且回家陪伴愛妻與女兒，直到上周才重新返隊訓練。

根據《ESPN》記者蕾秋補充報導，由於海沃德的愛妻羅賓隨時可能產子，卻因聯盟規定球員待在板凳席期間不能攜帶手機，海沃德只能等到20日G3中場休息時間，才可確認羅賓狀況，要在這種擔憂情緒當中打球，海沃德絕對很煎熬。

(中時 )