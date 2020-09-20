因應民進黨政府開放含有萊克多巴胺的美豬來台，衛福部長陳時中日前赴台北迪化街永樂市場進行視察，卻遭一名反對開放美豬進口的民眾當場怒嗆「混蛋，要吃美豬自己先吃」。該婦人遭網起底是國民黨黨員曾真珠，且台北市議員羅智強日前在迪化街街頭演講批陳時中時，曾也有站上演講台力挺羅。對此，羅智強提及，曾真珠嗆陳時中而遭撲天蓋地的肉搜、追殺，「我要問陳時中和民進黨，民進黨的人沒有在街上嗆過馬英九嗎？只有民進黨可以在路上嗆人？」

羅智強稍早在臉書指出，曾真珠大姐因為站出來嗆陳時中，遭民進黨撲天蓋地的肉搜、追殺、霸凌！他直言，陳時中罵不得嗎？曾大姐是國民黨黨員又如何？他表示，去永樂市場前，根本不認識曾真珠，曾真珠上台演講後，才知道她是國民黨黨員。羅智強怒批，民進黨的人沒有在街上嗆過馬英九嗎？馬路是民進黨開的？只有民進黨可以在路上嗆人，別人都不可以？

羅智強提及，他已經講了287場街頭演講，誰要來支持，誰要來嗆他，他都歡迎，這就是民主社會。國民黨志工也一樣是台灣人民，當然有表達意見的權利。民進黨是在冷氣房𥚃掌權太久，所以連不分黨派的人民都有表達權利的自由都忘了嗎？「這287場演講，我被罵過、嗆過、甚至被打過，但我從不畏縮， 依然勇往直前的繼續站在街頭風吹日曬雨零的街頭演講」。然而，一位民眾在幾十公尺外罵陳時中，馬上就被1450大隊追殺，「民進黨真是好威風啊！」

羅智強喊話陳時中、民進黨，過去的國民黨的人也許看到網軍站出來霸凌同志，會立刻嚇到龜縮起來，「但我是羅智強，你越罵曾大姐，我越是站出來為曾大姐說話，『曾大姐加油，我們一起為她加油』」。

(中時新聞網)