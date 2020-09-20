字節跳動今早發布聲明稱，為了確保1億美國人能夠繼續使用TikTok，滿足美國政府監管要求，加強TikTok美國業務，字節跳動、甲骨文、沃爾瑪對TikTok的合作形成原則性共識。三方將按照此共識，儘快達成滿足美國和中國法律要求的合作協議。

美國總統川普早前告訴媒體，他批准了甲骨文與TikTok的合作協議。他還稱「這筆交易得到了我的祝福」。

美國廣播公司報導說，川普對記者還說，除了甲骨文，交易中還包括沃爾瑪，「一家非常偉大的美國公司」，「安全性將達到100％」。此外，川普還宣布，交易內容還包括對一項教育項目捐款50億美元。

據環球網報導，甲骨文將成為TikTok在數據安全合規方面的合作夥伴。雙方將開展類似蘋果在中國由「雲上貴州」進行的數據安全合規合作，由於TikTok美國業務在加州洛杉磯設有辦公室，該方案也被稱為「雲上加州」。

根據業務發展需要，TikTok將繼續把美國作為總部，TikTok團隊也將持續擴充，新增2.5萬個工作職務。

根據協議，字節跳動保留了對TikTok的大部分資產和對算法的控制權，甲骨文和沃爾瑪或只持少部分股份。

(旺報 )