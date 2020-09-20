金門東半島碼頭航線配置圖之一。（金門縣府提供）

金門東半島碼頭航線配置圖之二。（金門縣府提供）

金門縣府列為重大交通建設的馬山港，以未來對接泉州石井港及備援翔安機場轉運旅客，紓解水頭港區快速增加的旅客量，並平衡東西半島經貿發展為目標，交通部同意納入國內商港發展計畫（2022~2027年），並可提前先行啟動實質規畫。

楊鎮浯縣長列為重大管考建設計畫，獲得縣議會大力支持的馬山港，相對於銜接大、小金門的「金門大橋」，更具兩岸未來性和前瞻性，將是未來繼料羅港、水頭港、九宮港後的第4港區，也將讓金門的海上聯外交通從目前的1港3區進入全新的發展進程，受到海內外鄉親的矚目。

縣府基於小三通激增的客運需求，為期改善水頭港在旺季的擁擠現況，並平衡東西半島經濟發展，提出「金門東半島多功能碼頭可行性評估」案，獲中央政策支持，歷經多次專家學者審查、現場會勘及召開地方說明會，最終選址定案於馬山西側海域。

縣府說明，現有3大港區各有定位，料羅港為金門地區貨運及未來跨境電商物流的主要營運口岸；水頭港則是小三通客運、藍色公路島鏈及未來遊憩船基地的重要據點；九宮港將繼續肩負烈嶼地區客、貨運輸的重任，並拓展海上遊憩產業據點。

至於未來新建的馬山港，將是金門國內商港第4港區，主要任務為輔助經營小三通客、貨運，對接泉州石井港及備援未來翔安機場轉運旅客，以紓解水頭港區快速增加的旅客量，並平衡東西半島經貿發展；次要任務為提供東半島海上遊憩據點與緊急避風水域，也將納入符合多功能碼頭的使用需求，協助活絡地方經濟及促進產業轉型。

交通部部長林佳龍同意將馬山港案納入5年1期的國內商港發展計畫，並讓此案提前啟動實質規畫，同時將廈門翔安機場的相關因素，也一併納入檢討，以期更具周延性。

縣府強調，縣府積極爭取中央支持馬山港案，絕不讓計畫案淪為口號，期待未來定案進入實質建設，對帶動東半島觀光、經濟發展，創造就業機會，以及產業轉型和多元化，起到正全方位的正面促進和溢外效應成果，再創東半島繁榮願景。

(中時 )