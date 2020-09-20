錦和國小疑電線走火 無人傷亡 10:132020/09/20 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 錦和國小上午教室冒出白煙，火勢迅速撲滅。（王揚傑翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 錦和國小上午教室冒出白煙，火勢迅速撲滅。（王揚傑翻攝） 錦和國小上午教室冒出白煙，火勢迅速撲滅。（王揚傑翻攝） 今（20）日上午8時6分，新北市中和區錦和國小武崙樓1樓教室突然冒出白煙，新北消防局獲報，立即派出人車前往救援，火勢在8時22分控制，24分撲滅，今天假日無人上課，未造成傷亡，現場燃燒插頭及書櫃，面積約1平方公尺，火場鑑識人員已在調查起火原因。 (中時 ) #國小 #錦和國小 #書櫃 #面積 #插頭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞聚起火 議員對市府處置沒信心 04:102020/09/20 地方新聞 全國青少年藤球賽彰化首登場 北斗國中當地主 20:222020/09/19 體育 台中東海商圈氣爆奪4命 「1家3口」葬身火窟 阿公現場痛哭 09:022020/09/19 社會 丰雅時尚診所 客戶都說讚 04:102020/09/20 產業．科技 獨／小鬼國小青澀畢業照曝光 同班同學告白「你是我們的驕傲」 12:522020/09/19 娛樂 獨／小鬼兒時最愛北投這冰店 老闆娘悲痛「從小看他長大」 23:042020/09/19 娛樂 5G新技術引商機 企業專網打造產業新藍海 04:102020/09/20 產業．科技 捐贈導護裝備 和泰汽車守護學童交通安全 04:102020/09/20 產業．科技 屏東縣總圖重啟 滿滿人潮 04:102020/09/20 地方新聞 Krystal今年秋冬最愛唇彩是這支 兼顧水潤感和持久度超美 06:002020/09/20 美妝 社會熱門新聞 信義區長髮美眉遭潑屎 滿滿一桶從頭蓋下惡臭狂飄 - 社會 以命拚搏 營造業每2.17天死1人 - 社會新聞 - 中國時報 慾望人妻深不見底 小王連戰11天吃不消 怨：蛋囊還沒滿又要出擊 - 社會 影》長髮美妹信義區當街遭「洩糞」 警掌握黑衣男追緝 - 社會 台中恐怖氣爆畫面曝光！火球炸裂全街 一家3死母子死前狂喊：救命 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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