錦和國小上午教室冒出白煙，火勢迅速撲滅。（王揚傑翻攝）

錦和國小上午教室冒出白煙，火勢迅速撲滅。（王揚傑翻攝）

今（20）日上午8時6分，新北市中和區錦和國小武崙樓1樓教室突然冒出白煙，新北消防局獲報，立即派出人車前往救援，火勢在8時22分控制，24分撲滅，今天假日無人上課，未造成傷亡，現場燃燒插頭及書櫃，面積約1平方公尺，火場鑑識人員已在調查起火原因。

(中時 )