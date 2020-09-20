據法新社今日報導，美國商務部在華盛頓時間周六宣布，在週日（20日）生效的「禁止在美國下載美國短影音平台TikTok」的禁令將至少推遲到9月27日。報導指出，根據一份新聞稿內容顯示，美國商務部這項決定是考慮到最近的「積極進展」而做出的。

在此之前，TikTok母公司字節跳動已宣布，為了確保美國1億名用戶能夠繼續使用TikTok這款影音內容應用軟件，同時滿足美國政府監管要求，加強TikTok在美國相關業，字節跳動、甲骨文與沃爾瑪對TikTok的形成原則性的合作共識。上述三家企業也將按照這個共識，達成滿足美國和大陸法律要求的合作協議。

該禁令是在18日，同樣為美國商務部發布消息，稱自9月20日起禁止在美國下載大陸App，包括騰訊旗下的WeChat（微信），以及海外版TikTok。當是禁令僅要求停止上述軟體的更新與新的下載，不會要求既有用戶移除軟體，當時商務部也有官員表示，禁令正式生效前，仍有機會被美國總統川普推翻

(中時 )