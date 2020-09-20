27歲劉姓慣竊，去年11月因竊盜案遭高院裁定羈押，被法警押離法庭後咒罵2聲「垃圾」，被依侮辱公署罪起訴，劉辯稱他有強迫症，見地上有2條橡皮筋，才說「垃圾」，並非罵高院，但高院不採信，判劉徒刑3月確定，可易科罰金。劉罵2聲「垃圾」，被判罰金9萬，「一字萬金」，得不償失。

劉男去年11月11日下午2時40分許，因涉竊盜案在高等法院召開移審羈押庭，因值日法官當庭諭知羈押，在法警戒護離開法庭時，咒罵2聲「垃圾」，法官立即要求法警再帶回訊問，訊後以劉涉犯侮辱公署罪，移請北檢偵辦。

一審審理時，劉坦承有說「垃圾」，但辯稱是當天法庭地上有2條橡皮筋，他有強迫症，看到垃圾會想撿去丟，但法警拉他走，他不是罵法官也沒罵法院。公訴檢察官認為劉毫無悔意，具體求刑4月。

法官調查，劉遭高院法官諭知羈押後，當庭說「不能讓我出去嗎？...你這樣押...關出去我又一無所有...那不是再逼我作案嗎？...乾脆在監獄裡面得不治之症，讓我死裡面都別出去...出去我沒辦法生活啊...」，一審認定劉因獲悉遭羈押情緒不快，而出言辱罵，判刑3月。

劉上訴高院，請求調閱高院走道監視錄影，證明地上有「垃圾」，但高院駁回上訴，劉被判刑3月，可易科罰金9萬元確定。等於是他說1聲「垃圾」，代價是罰金4.5萬元。

(中時 )