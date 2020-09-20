北市信義區威秀影城中庭昨（19）日晚間22時許左右，一名身穿黑色衣服的、牛仔短褲的女子，遭一名戴口罩的男子潑糞，由頭淋下，甚至將裝曾裝滿穢物的桶子，毫不留情地蓋在女子的頭上，現場瞬間臭氣沖天，畫面被貼上網後，引發網友熱議，而慘遭潑糞的女子，今（20）日在臉書還原現場情況。

這名女子返家後，在臉書寫道，「謝謝大家的關心，我現在已經非常樂觀的態度面對，好加在我還活著，不是被砍也不是被潑硫酸。不過，欺負我的人真的也很聰明，你的屎真的臭⋯還有金針菇，我都懷疑你是不是有大腸癌。我洗了5次頭髮，到現在還有味道。」她的朋友則留言問及「妳怎麼有辦法這麼樂觀哈哈」，她則回應「不然我要自殺嗎？」而她也直率地說「心裡真幹⋯⋯⋯⋯」

慘遭潑糞的正妹，返家後在臉書下PO文，表示自己洗了5次頭，真的很臭。（圖／翻攝自當事人臉書）

警方指出，事件發生於19日深夜22時許，邱姓女子在北市信義區慘遭一名男子潑糞，而員警到場時，該名女子向警方表示「她並不認識該名犯案的男子」，而警方協助她清潔後，她更向警方表示「不會提告」，隨即自行離去。

她的臉書好友則留言表示「妳不提告只會有下一個受害」，對此她並未回應；另外也有朋友告訴她，鼻孔要清乾淨用衛生紙轉一轉多轉幾次，因為味道會黏在鼻黏膜上。而警方也獲現場民眾報後也趕到現場處理，由於潑屎現場屬公共場所，將調閱監視畫面，約談動手的男子到案說明。

(中時新聞網)