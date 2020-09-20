2020特別不平靜，今年已有多名巨星殞落，包括NBA傳奇球星「小飛俠」Kobe Bryant、「國標舞女王」劉真、日本搞笑藝人志村健、男演員吳朋奉、「羅姐」羅霈穎、「小鬼」黃鴻升等人，令人不勝唏噓，引起不少有網友討論，2020對於誰離開最感到驚訝？

今年除了新冠肺炎疫情肆虐全球外，國內外不少名人逝世，從今年1月，Kobe搭直升機墜毀罹難；2月，男星「小戽斗」歐藏喜病逝；3月，劉真接受心臟手術後病逝、志村健感染新冠肺炎病逝；5月，吳朋奉腦中風昏迷死亡；8月，羅霈穎陳屍住家；9月，小鬼猝逝家中。

2020眾星殞落，網友討論對於誰離開最感到驚訝？（圖／截自PTT）

一連串巨星殞落，令網友不禁好奇，在PTT討論對於誰離開最驚訝？結果最多人還是對於史上最偉大球員之一「Kobe」逝世感到最震驚，紛紛回應「Kobe啊，絕對最震驚」、「Kobe吧，死得最慘，連個全屍都沒有」、「老大走得慘烈啊」、「老實說Kobe最有感」、「Kobe死了幾乎是世界頭條」。

除了Kobe以外，幾乎每一位名人都令人懷念，也有不少人認為是志村健，認為是「一個時代的殞落」；此外，劉真、黑豹、三浦春馬都有不少人提到，也有人說是前總統李登輝，紛紛感嘆「2020真的逝去不少名人」。

(中時新聞網)