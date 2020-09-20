資深媒體人周玉蔻日前在其主持的廣播節目上指出，國民黨立委蔣萬安會去北投設服務處，恐是被逼的。她說韓已隱約和重要人士約談中，目的是想選台北市長，所以台北市黨部很緊張，雖蔣萬安稱設置服務處是反應人民心聲，但說白了，「就是韓國瑜要選台北市長」。消息一出，輿論嘩然，韓國瑜陣營趕快出面否認。但資深媒體人邱明玉表示，一位親韓人士向她斬釘截鐵暗示，韓國瑜一定會選台北市長，所以周玉蔻的消息並非空穴來風。

邱明玉在政論節目《台灣最前線》上表示，就她理解，很多人都在勸進前高雄市長韓國瑜選台北市長、黨主席或是下一屆總統，現在就是看韓國瑜的決定。有一個和韓國瑜非常親近的人士曾暗示她，韓國瑜一定會選台北市長。該名人士更表示，韓國瑜近來在台北活動很多，鴨子划水的動作很明顯。就證明周玉蔻的消息不是空穴來風。

邱明玉直言，最近有兩個氛圍，第一個就是自從周玉蔻點破韓國瑜要參選台北市長後，很多人就開始拿蔣萬安和韓國瑜的資歷比一比，然後證明韓國瑜略勝一籌。因為蔣萬安只當過一屆立委，目前連任第二屆就沒有了，但韓國瑜雖然遭罷免，但至少還有行政資歷。

邱明玉接著指出第二個氛圍，國民黨主席選戰，韓國瑜會不會參選感覺還是未定之數，但是台北市長似乎有起心動念，正在慢慢布局。

(中時新聞網)