美國執法人員透露，有關單位攔截了一封指名寄給總統川普、含有蓖麻毒素（Ricin）的劇毒信件，不過經過調查後，郵件並非來自恐怖分子，反而可能來自加拿大。

美聯社昨（19）日引述一名匿名執法人員指出，聯邦官員攔截到一封指名寄往白宮給總統川普的可疑信件，初步調查顯示這封郵件被測出含有蓖麻毒素。由聯邦調查局（FBI）、特勤局、美國郵政檢查局（US Postal Inspection Service）組成的小組正在調查郵件是誰寄出。

聯邦調查局也發布聲明證實，正在調查一封美國政府郵件機構收到的「可疑信件」，已知現階段對大眾不會造成威脅。

加拿大環球新聞（Global News）報導，加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police，RCMP）稍後證實，這封可疑信件可能來自加拿大，加拿大皇家騎警表示，已經收到FBI請求，協助調查信件來源，「初步調查顯示，信件來自加拿大。」

《紐約時報》（New York Times）引述官員說法，調查人員已經鎖定一名可疑女子。

報導引述官員指出，這封郵件沒有和任何國際恐怖組織有關聯，不過調查仍在初步階段，調查人員並未排除任何可能性。

路透社指出，蓖麻毒素天然存在於蓖麻裡，經加工後能夠成為生化武器，只要接觸到針頭般大小的量，36至72小時就會喪命。目前還沒有任何解藥。

(中時新聞網)