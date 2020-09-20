大陸周日（20日）公布新增10宗新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入，分別出現在上海、廣東、福建和河南。同日新增21宗無症狀感染個案，同樣均為境外輸入。至今全國累計85,279人確診，當中4634人病亡。上海4宗境外輸入確診病例當中，3人乘坐同一航班由法國抵達浦東機場後確診。

上周四（17日）一名在俄羅斯工作的大陸人，自當地出發翌日抵達上海浦東國際機場，因有症狀入關後即被送到指定醫療機構隔離並確診。另3名分別在加納、巴西和法國工作的中國籍、巴西籍和法國籍患者，兩人於上周三（16日）分別從加納和巴西出發，經法國轉機，與另一名法國籍患者上周四乘坐同一航班翌日抵達上海浦東國際機場，入關後集中隔離觀察期間出現症狀，其後確診。

廣東省過去一日新增4宗境外輸入確診病例，全部出現在廣州，患者分別來自英國、尼亞、烏克蘭和喀麥隆。全省過去一日新增9宗境外輸入無症狀感染個案，廣州3人分別來自印度、緬甸和孟加拉；深圳6人全部來自俄羅斯。

(中時 )