藝人「小鬼」黃鴻升疑因心血管疾病主動脈剝離引發血管堵塞猝逝，享年36歲，各界心痛又震驚；藝人界御用導遊「自由哥」18日上午被發現與黃鴻升相似，趴臥在新北市五股浴室門前，明顯死亡，享年41歲，檢警相驗後，初判也是心血管疾病所致，「自由哥」家屬對死因並無疑義，目前遺體已發還，由家屬辦理後事中。

據了解，42歲王姓「自由哥」獨自租屋在新北市五股區新五路三段某社區大樓中，他深知泰國風土民情，在旅遊界頗有知名度，是藝人團出遊時指名御用的導遊。

「自由哥」16日下午知悉藝人「小鬼」黃鴻升猝逝後，在臉書粉專上發文「花嗨噴，2020 還有什麼不會發生的嗎，你如果跟我說大陸年底打台灣我都不敢說不可能發生了，而已今天還是...鬼門關，剛才車上廣播還放著他的歌」。

未料，「自由哥」18日凌晨0時許，在住家正準備踏入浴室時，身體感到不適，以手機撥打110報警求救，轄區成州派出所獲報立即派員協同社區主委、總幹事、保全上樓查看，員警與其房東約1小時持續按門鈴、撥打電話聯絡，卻都「無人接聽」。

員警因無法確定屋內是否有民眾需要協助先行離開現場，並在當天凌晨3時許重返現場查看，未發現有任何異狀，警方18日上午10時許接獲里長報案，會同消防人員破門，發現「自由哥」上半身倒臥在浴室內、下半身倒臥浴室外，身體下方還壓著手機，已明顯死亡，隨即封鎖現場進行採證。

警方初步勘驗後，未發現有任何異狀，也無外力介入，後續依程序相驗後，初判死因疑為心血管疾病所致，「自由哥」家屬對死因無疑義，現已發還遺體供家屬辦理後事。

(中時 )